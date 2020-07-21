Двенадцать драйверов FiiO FA9

21.07.2020 12:17

В линейке арматурных наушников FiiO появилась новинка, наушники FA9, абсолютные рекордсмены по количеству звуковых драйверов – в каждом наушнике установлено сразу шесть арматурных излучателей от фирмы Knowles.



Чтобы реализовать это конструктивное решение на практике, разработчикам пришлось спроектировать звуковую трубку длиной 80,6 мм, которая действует как фильтр низких частот. В нижней части каждого наушника имеются переключатели для регулировки сопротивления, а также, низких, средних и высоких частот. Пользователь может сам настроить звучание таким образом, чтобы добиться наилучшего результата в зависимости от жанра музыки. Диапазон воспроизводимых частот Fiio FA9: 15 Гц – 40 кГц.



Корпуса наушников Fiio FA9 (чёрного цвета или прозрачные) изготовлены по технологии 3D-печати. В комплект поставки входит кабель с MMCX-коннекторами из посеребренной меди, 15 пар амбушюр, два кейса – жёсткий и мягкий – для переноски и хранения, а также щёточка для чистки и клипса для крепления наушников к одежде.