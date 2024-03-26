ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Двенадцатый элемент Stratton Acoustics


26.03.2024 13:24

 

 

Новинка в ассортименте Stratton Acoustics – громкоговорители Element 12. Это двухполосные колонки с двумя портами фазоинвертора. Акустические системы Stratton Acoustics Element 12 производятся в Великобритании и стоят 42000 долларов США или 38000 евро (пара).

 

Корпуса Element 12 сделаны из многослойной фанеры; исходный материал – не дерево, а бамбук. Внутри корпуса располагается 30-сантиметровый мидбасовый драйвер с бумажной диафрагмой и двойной звуковой катушкой, а также неодимовой магнитной системой, и 29-миллиметровый мягкокупольный твитер с алюминиевым волноводом и собственной магнитной системой, изолированный от остальных элементов конструкции. Единое целое с колонкой составляет напольная стойка из листовой стали (толщина листа 3 мм); основание стойки выполнено из всё той же бамбуковой фанеры и натуральной пробки.

 

Чувствительность аудиосистемы: 94 дБ, нижнечастотный диапазон расширен до 38 Гц. Варианты отделки: белый с серебром, чёрный с деталями чёрного цвета и с позолотой, «клён» с серебром, «зирикот» (узор с прожилками в виде паутины или волнообразными) с чёрными или позолоченными деталями; во всех вариантах корпуса покрыты слоем зеркального лака.

Связанные новости:
 Аналоговое великолепие Gold Note  - 29.02.2024 11:57
 Флагманская акустика Magnat: Signature 999 - 28.02.2024 13:53
 Открытый звук Steinway & Sons Model C - 05.02.2024 09:32
 Чёрный-чёрный KEF LS60 Wireless… - 30.10.2023 17:08
 Покупайте винил – спасайте леса - 17.08.2023 12:34
 Когда деревья были большими… как Stratton Acoustics Elypsis1512 - 03.04.2023 01:38
 За экологию вместе с House of Marley - 27.04.2021 11:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007