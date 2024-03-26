Двенадцатый элемент Stratton Acoustics

26.03.2024 13:24

Новинка в ассортименте Stratton Acoustics – громкоговорители Element 12. Это двухполосные колонки с двумя портами фазоинвертора. Акустические системы Stratton Acoustics Element 12 производятся в Великобритании и стоят 42000 долларов США или 38000 евро (пара).



Корпуса Element 12 сделаны из многослойной фанеры; исходный материал – не дерево, а бамбук. Внутри корпуса располагается 30-сантиметровый мидбасовый драйвер с бумажной диафрагмой и двойной звуковой катушкой, а также неодимовой магнитной системой, и 29-миллиметровый мягкокупольный твитер с алюминиевым волноводом и собственной магнитной системой, изолированный от остальных элементов конструкции. Единое целое с колонкой составляет напольная стойка из листовой стали (толщина листа 3 мм); основание стойки выполнено из всё той же бамбуковой фанеры и натуральной пробки.



Чувствительность аудиосистемы: 94 дБ, нижнечастотный диапазон расширен до 38 Гц. Варианты отделки: белый с серебром, чёрный с деталями чёрного цвета и с позолотой, «клён» с серебром, «зирикот» (узор с прожилками в виде паутины или волнообразными) с чёрными или позолоченными деталями; во всех вариантах корпуса покрыты слоем зеркального лака.



