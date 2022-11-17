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Двойной дифференциальный ЦАП Musical Fidelity M6x DAC


17.11.2022 12:17

 

 

Musical Fidelity M6x DAC – ЦАП с двойной дифференциальной архитектурой, расширенными возможностями настройки, бесшумным блоком питания и сертификатом Roon Tested.

 

Это устройство – одна из первых моделей цифро-аналоговых преобразователей Musical Fidelity, в которых применена 32-битная технология HyperStream II (ESS Technology): две микросхемы ES9038Q2M из серии Sabre включены в двойном дифференциальном режиме. Использование ЦАП M6x DAC с дифференциальным усилителем позволяет сохранить идеологию двойного моно на всей протяжённости аудиотракта, чтобы получить очень чистое звучание с превосходным разделением каналов и объёмной стереокартиной. Уровень шумов и искажений M6x DAC исчезающе мал; этого удалось добиться благодаря технологии подавления джиттера Time Domain Jitter Eliminator.  Высокопроизводительные 16-ядерные аудиопроцессоры XMOS и CPLD MAX II Altera обеспечивают возможность апсемплинга и передискретизации входящих аудиопотоков, а также полное декодирование формата MQA. Блок питания с тороидальным трансформатором и фильтром электромагнитных помех – практически бесшумный. Дополнительную защиту от электромагнитных помех обеспечивает корпус аппарата, в частности, его фронтальная и тыловая панели, выполненные из фрезерованного алюминия

 

На входе USB Audio Class 2.0 устройство поддерживает PCM до 768 кГц / 32 бита и нативный DSD-поток до DSD512, а также DoP до DSD256. Для подключения к Musical Fidelity M6x DAC цифровых источников предусмотрены два оптических входа, один коаксиальный и один AES/EBU, для коммутации с усилителем – несимметричные выходы RCA и балансные XLR, каждый из которых имеет индивидуальный буферный каскад.

 

Инженеры Musical Fidelity снабдили новинку отключаемым регулятором громкости, благодаря чему ЦАП можно использовать не только с интегрированными усилителями, но также напрямую с усилителями мощности или активной акустикой. Встроенный усилитель для наушников с выходом на стандартный разъём 6,3 мм совместим с нагрузкой от 16 Ом и выдаёт до 1,5 Вт на канал при типовом импедансе 32 Ом. Обработку звука можно отключить; вкупе с семью переключаемыми цифровыми фильтрами это даёт пользователю возможность тонко настраивать характер звучания M6x DAC согласно собственным предпочтениям.

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