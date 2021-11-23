Двухмодульный McIntosh C12000

23.11.2021 12:25

Главная особенность гибридного предусилителя McIntosh C12000 – двойное шасси: звуковая и управляющая секции разделены, что, как утверждает производитель, позволило улучшить качество звука.



Устройство состоит из двух модулей. Модуль C12000 Controller «отвечает» за питание и управление: в нём стоят два изолированных блока – для левого и правого каналов, а также два процессора. Сигнальные схемы и коммутацию инженеры вынесли в модуль C12000 Preamplifier, применив технологию «двойное моно» с использованием четырёх ламп 12AX7A (по две на канал) и транзисторов. В новом предусилителе 12 аналоговых входов, в том числе шесть балансных и два настраиваемых Phono входа для подключения виниловых проигрывателей. Также имеется выход для наушников с технологией Headphone Crossfeed Director.



C12000 выполнен в традиционном для McIntosh дизайне – с классической передней панелью из чёрного стекла, волюметрами и элементами управления из шлифованного алюминия. Шасси – из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Первые поставки начнутся в начале 2022 года.