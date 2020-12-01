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Dynaudio не теряет корни


01.12.2020 13:34

 

 

Порой складывается впечатление, что для производителей акустических систем выпускается специальный словарь, из которого они берут названия для выпускаемых серий и моделей. Как иначе объяснить наличие линеек Heritage в ассортименте не одного аудио производителя?

 

Сегодня мы уже писали о пополнении одноимённой серии громкоговорителей Sonus faber, а сейчас речь пойдёт о компании Dynaudio, в ассортименте которой появилась модель Heritage Special. Акустическая система будет выпущена ограниченным тиражом – 2500 пар на весь мир. При её создании инженеры датской компании позаимствовали некоторые решения, использованные в ставших классикой моделях Crafft, Contour и Special Twenty-Five.

 

Корпус из МДФ толщиной 19 мм отделан древесиной американского ореха. Естественный узор на декоративных панелях подобран особенно тщательно, чтобы колонки каждой пары максимально соответствовали одна другой. Твитер внешне такой же, как в модели Crafft (Esotar T330D); на самом же деле это Esotar3, используемый в серии Confidence Series – в компании заявляют, что это лучшая «пищалка» за всю историю Dynaudio. СЧ/НЧ динамик – усовершенствованная версия басовика, которым комплектуются колонки Evidence Platinum (розничная цена за пару – более 60 тысяч евро).

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