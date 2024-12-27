Dynaudio Symphony Opus One: саундбар будущего

27.12.2024 18:21

Symphony Opus One – новый саундбар Dynaudio, дизайн-концепт которого компания-производитель покажет на выставке CES в январе будущего года. Как говорится в пресс-релизе, новая разработка отражает взгляд Dynaudio на будущее такой категории аудиоустройств, как акустические системы «всё-в-одном».



Саундбар длиной 73 дюйма предназначен для использования с телевизорами с 83-дюймовыми экранами. 72 пластины из древесины дуба, расположенные на передней панели Symphony Opus One – моторизованные, их движения меняются в зависимости от режима прослушивания. Внутри корпуса саундбара установлены 24 динамика: шесть твитеров с шёлковыми куполами, 14 мидбасовых драйверов и четыре вуфера инновационной конструкции, с двойной диафрагмой. Мощность усилителя: 1500 Вт. Встроенные усилитель и процессор – главные отличия нового концепта от предыдущей версии. Отсутствие необходимости использовать внешние блоки упрощает установку саундбара, освобождает потребителя от мук выбора дополнительных компонентов, обеспечивает эстетичность инсталляции благодаря отсутствию большого количества проводов.



Symphony Opus One ещё дорабатывается; производитель рассчитывает начать продажи в будущем году. Розничная цена составит ориентировочно 20000 долларов США. Покупатель сможет выбрать нужный ему вариант отделки – цвет деревянных панелей и ткани.



