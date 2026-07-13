Dynaudio уходит из США

13.07.2026 15:13

Неожиданная новость (некоторые эксперты называют её шокирующей): компания Dynaudio объявила, что полностью сворачивает свою коммерческую деятельность в Северной Америке.



Подразделение Dynaudio, занимавшееся продажами и продвижением фирменной продукции в США, прекратит работу осенью 2026 года.В пресс-релизе сообщается, что решение принято «с целью сфокусировать усилия на развитии европейского и азиатского рынков сбыта и является частью долгосрочной бизнес-стратегии бренда». Новость вызвала удивление у экспертов: компания давно занимает прочное положение на рынке США, её продукция пользуется успехом. В заявлении Dynaudio говорится: «…несмотря на то, что компания достигла хороших результатов в Северной Америке, происходящие экономические процессы и изменчивость рынка вынуждают нас сменить приоритеты и сосредоточить усилия на тех рынках, которые предлагают бренду лучшие стратегические возможности для дальнейшего развития».



Компания обещает приложить все усилия, чтобы принятое решение причинило как можно меньше проблем её деловым партнёрам и потребителям. В ближайшее время будет подготовлен и опубликован план, который определит дальнейшую политику бренда в области техподдержки и послепродажного обслуживания.