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Дыши и слушай


04.04.2022 09:45

 

 

Два года назад мы писали о том, что британская компания Dyson собирается выпустить наушники с функцией очистки воздуха. Устройство действительно разработано и вскоре должно появиться в продаже.

 

Напомним: продукция Dyson – это пылесосы, сушилки для рук и климатическая техника (очистители воздуха). Именно к последней категории относится новый продукт. The Zone – первое носимое устройство в ассортименте Dyson, в котором инженеры компании объединили очиститель воздуха и накладные наушники с технологией активного шумоподавления. На разработку идеи и создание сотен прототипов у конструкторов Dyson ушло шесть лет. Информации о характеристиках The Zone пока не много; в частности, неизвестно, на сколько хватает заряда встроенного аккумулятора, и каков вес устройства. Нет данных и о цене; очевидно, что она может быть довольно высокой. Производитель сообщает о финальном этапе подготовке к грядущим продажам, которые должны начаться в ближайшие несколько месяцев.

 

Загрязнение воздуха – проблема многих городов, поэтому появление The Zone можно считать вполне закономерным. В отличие от традиционных масок, The Zone не закрывает большую часть лица – принцип работы устройства заключается в постоянной очистке воздуха мощными фильтрами, после чего два миниатюрных насоса направляют очищенный воздух непосредственно в носовые пазухи носителя. Предусмотрены четыре режима очистки (низкий уровень, средний, высокий и автоматический), а также три режима шумоподавления, в том числе полностью изолирующий внешние звуки и частично их пропускающий. Третий режим, «Разговор» (Conversation) включается автоматически, когда пользователь убирает маску-фильтр от своего рта.  

 

Многие ставят под сомнение востребованность таких устройств, как The Zone. Кроме того, критики опасаются, что такие фильтры, защищая своих владельцев, одновременно будут представлять угрозу здоровью окружающих – из-за повышенного количества выдыхаемых пользователем аэрозолей.

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