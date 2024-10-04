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Джаз и рок в Москве


04.10.2024 13:38

 

 

19 октября в рамках выставки Hi-Fi & High End Show состоится конкурс-фестиваль Jazz & Rock Sound. Мероприятие пройдёт уже в третий раз; в этом году девизом фестиваля стали слова Come Together, символизирующие единение и совместное творчество. Попасть на фестиваль можно по тому же билету, что и на саму выставку.

 

Жанровые границы конкурса в этом году расширены: участники могут выбрать разные стили исполнения, от джаза до рока. Каждый выступающий должен будет исполнить две композиции: одну обязательную – ту самую Come Together легендарных The Beatles – и одну на выбор, из своего репертуара. В жюри фестиваля – известные музыканты: пианист и потомственный джазмен Яков Окунь, джазовый гитарист, композитор, заслуженный артист Республики Татарстан Ильдар Казаханов, певец, аранжировщик, кинокомпозитор Дмитрий Носков.

 

Стоимость билета на выставку и фестиваль Jazz & Rock Sound – 1000 рублей. В дни проведения мероприятия цена увеличится. Приобрести билеты можно на сайте организатора выставки компании «Мидэкспо».

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