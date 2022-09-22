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Джазовый фестиваль на выставке Hi-Fi & High End Show


22.09.2022 10:15

 

 

Выставка Hi-Fi & High End Show проходит в Москве с 1996 года. Количество посетителей и участников постоянно растёт, появляются новые интересные разделы и проекты, расширяется деловая и развлекательная программа. В 2022 году в рамках выставки впервые пройдёт фестиваль джаза Jazz Sound.

 

Дата фестиваля: 15 октября. Организаторы ставят перед собой цель популяризации джазовой музыки. Культурное событие «станет путешествием во времени, объединяющим музыкальную гармонию прошлого и высококачественные технологии Hi-Fi и High End аппаратуры современности». У посетителей выставки будет уникальная возможность сравнить, как звучат известнейшие музыкальные композиции «вживую» и «в исполнении» высококлассной аппаратуры, которую привезут на Hi-Fi Show участники. В фестивале Jazz Sound примут участие полтора десятка джазовых исполнителей. Каждый состав исполнит три композиции: две импровизации на свой выбор и одну известную джазовую мелодию. Жюри фестиваля Jazz Sound возглавит художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист Российской Федерации, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Давид Голощекин.

 

Участники фестиваля получат дипломы лауреатов в различных категориях и призы от спонсоров. Победитель получит право записать музыкальный альбом в студии звукозаписи MMS records.

 

Напоминаем: выставка будет проходить в Москве, в отеле «Бородино», с 13 по 16 октября 2022 года. Регистрация уже открыта. Генеральный спонсор фестиваля Jazz Sound – компания KEF; партнёр фестиваля – компания IOTAVX.

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