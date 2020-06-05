Джазовый тестовый альбом DALI

05.06.2020 13:00

Производитель акустических систем DALI выпустил новый тестовый альбом, записав известные джазовые композиции в исполнении датского трио GinmanBlachmanDahl.



В альбом вошли ставшие классическими произведения известных джазовых музыкантов, от Коула Портера до Майлза Дэвиса, а также собственные сочинения участников коллектива: Леннарта Гинмана (Lennart Ginman, контрабас), Томаса Блакмана (Blachman, ударные) и Карстена Даля (Carsten Dahl, фортепиано). На CD записано 13 композиций, на LP – 11.



Альбом можно скачать на сайте, цена – 15 евро. Покупка физических носителей обойдётся в 25 и 33 евро соответственно. В ближайшем будущем альбом можно будет приобрести и у авторизованных дилеров и дистрибьюторов DALI.