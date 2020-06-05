ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Джазовый тестовый альбом DALI


05.06.2020 13:00

 

 

Производитель акустических систем DALI выпустил новый тестовый альбом, записав известные джазовые композиции в исполнении датского трио GinmanBlachmanDahl.

 

В альбом вошли ставшие классическими произведения известных джазовых музыкантов, от Коула Портера до Майлза Дэвиса, а также собственные сочинения участников коллектива: Леннарта Гинмана (Lennart Ginman, контрабас), Томаса Блакмана (Blachman, ударные) и Карстена Даля (Carsten Dahl, фортепиано). На CD записано 13 композиций, на LP – 11.

 

Альбом можно скачать на сайте, цена – 15 евро. Покупка физических носителей обойдётся в 25 и 33 евро соответственно. В ближайшем будущем альбом можно будет приобрести и у авторизованных дилеров и дистрибьюторов DALI.

Связанные новости:
 Эксклюзивный виниловый релиз от Pro-Ject - 22.04.2020 10:47
 Новости MMS Records - 25.03.2020 13:28
 «Встройка» DALI Phantom M - 29.01.2020 12:59
 DALI Rubicon C: новый скандинавский стандарт - 28.10.2019 08:00
 Кастомизация DALI продолжается - 12.02.2019 18:50
 DALI уполномочен заявить… - 30.10.2018 10:00
 Новые цвета DALI Katch - 28.09.2018 16:00
 DALI Oberon – новая серия акустических систем - 06.09.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007