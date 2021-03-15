Джип вместо Консерватории

15.03.2021 16:21

McIntosh рассказала о подробностях своего нового сотрудничества с Fiat Chrysler Automobiles (ставшей в январе 2021 года частью компании Stellantis). В автомобили Jeep Grand Wagoneer SUV 2022 года (новинка будет представлена летом) будут устанавливаться аудиосистемы McIntosh MX1375 Reference.



Это первая фирменная «аудиосистема референсного уровня для автомобилей», разработанная специально для новых Grand Wagoneer: 23 динамика и «один из самых мощных 12-дюймовых сабвуферов в отрасли». Усилитель – 24-канальный, мощностью 1375 Ватт. Цена неизвестна; McIntosh подчёркивает, что система обеспечит ощущения «погружения в окружающий звук» благодаря адаптивного 3D Surround процессингу.



Тем, кому такие удовольствия не по карману, смогут приобрести автомобиль с менее «навороченной» системой MX950 – её будут устанавливать в Grand Wagoneer Series I, II и III: 19 динамиков, саб 10”, 17-канальный усилок мощностью 950 Вт; такими же комплектуются Jeep Grand Cherokee L, презентация которых состоялась в начале этого года.