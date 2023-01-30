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EarFun пришёл в Россию


30.01.2023 11:38

 

 

На российский рынок вышел американский бренд EarFun. Среди его создателей – бывшие сотрудники Harman, а история компании началась со сбора средств, необходимых для производства первого коммерческого продукта, наушников EarFun Free, на краудфандинговой платформе Indigogo.

 

Компания выпускает полностью беспроводные (TWS) наушники; модельный ряд состоит из двух серий, Free и Air. В серии Free четыре модели (Free Mini, Free 2, Free Pro, Free Pro 2); все наушники этой линейки имеют корпуса в виде капли. Модели серии Air (Air Mini, Air, Air S, Air Pro, Air Pro 2, Air Pro SV) напоминают AirPods, но, как заявляют в EarFun, «технически оснащены намного лучше».

 

Флагманы серий – модели Free Pro 2 и Air Pro SV. Первые, по утверждению производителя – самые миниатюрные в мире наушники с активным шумоподавлением ANC. В них используется технология подавления шума ветра, есть режим прозрачности (пропускания внешних шумов), поддержка Bluetooth 5.2. Наушники весом всего 4,1 г оснащаются шестимиллиметровыми композитными динамическими излучателями. Запас автономной работы: 30 часов (шесть – от аккумулятора, 24 – при подзарядке в чехле); защита от влаги IPX5. EarFun Air Pro SV – также с активным шумоподавлением QuietSmart 2.0 (до 40 дБ); драйверы здесь крупнее (10 мм), а вот автономность меньше, всего 24 часа (6 + 18 в чехле). Управление сенсорное или через приложение Earfun Audio для iOS и Android; в нём можно переключать режимы шумоподавления, есть эквалайзер и возможность выбрать игровой режим (Game Mode).

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