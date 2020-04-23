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EarthQuake Sound дешевле, чем в США!


23.04.2020 12:15

 

 

Компания Fobis объявляет о начале большой распродажи продукции американского бренда EarthQuake Sound. До конца мая легендарные сабвуферы, многоканальные усилители серии Cinenova для домашних кинотеатров, корпусные акустические системы и встраиваемую акустику можно будет приобрести по ценам ниже тех, по которым они продаются на домашнем рынке.

 

Акция действует до 31.05.2020 или до тех пор, пока товар есть в наличии. Дополнительные скидки на товар, приобретаемый по акции, не распространяются. Более подробную информацию и условия поставки можно узнать у менеджеров отдела продаж Fobis.

 

Компания EarthQuake Sound была основана в 1985 году. Производственный комплекс находится в Калифорнии. По состоянию на 2018 год за компанией числились 13 патентов в области звукоусиления и акустических систем. В том же году Fobis получила права официального дистрибьютора продукции EarthQuake Sound (категории Home Audio) в России.

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