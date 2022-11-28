Earzz слушает за вас…

28.11.2022 11:24

Эта новость косвенно связана с нашим предыдущим материалом. Британец по имени Прадьюмна Тирувенкатанатан (Pradyumna Thiruvenkatanathan) изобрёл устройство, сообщающее его владельцу о звуках, которые тот не слышит, но которые для него важны. Проще говоря, оно вычленяет из общего шума нужные звуки, например, звонок в дверь, который вы не слышите, потому что пылесосите ковры или сушите волосы феном…



Earzz – небольшой прибор, который нужно расположить в той части дома, где чаще всего бывает шумно (или там, где вы собираетесь пошуметь). «Услышав» те или иные звуки, устройство посылает сигнал специальному мобильному приложению, установленному на подключённом к Wi-Fi смартфоне или планшете (Apple или Android). Приложение, в свою очередь, подаёт пользователю звуковой и визуальный сигнал. Создатель Earzz утверждает, что устройство может распознавать самые разные звуки: стук или звонок в дверь, звук разбивающегося стекла, сигнал сработавшего таймера или пожарной сигнализации, плач младенца, лай собаки и пр. База постоянно обновляется, в неё добавляются новые звуки. Одно устройство Earzz может вычленить из общего шума три разных звука одновременно; если пользователю требуется распознавание большего числа различных звуков, можно использовать несколько устройств в разных частях дома.



Для начала работы Earzz требуется небольшая предварительная настройка. Разные дверные звонки и дети звучат по-разному, поэтому при первом использовании приложение спросит потребителя, действительно ли обнаруженный шум является именно тем, нужным, выбранным из каталога. Отвечая «Да» или «Нет», пользователь может обучить созданную на основе искусственного интеллекта систему точнее определять шумы. Сообщается также, что в будущем пользователи смогут запрограммировать систему на распознавание особых шумов, не представленных в каталоге.



Earzz работает от литий-ионной батареи, заряда которой хватает на восемь часов использования, или от электросети. Важно: устройство не распознает речь, поэтому потребителям не стоит бояться утечки данных, их конфиденциальные разговоры никто не услышит. Ожидается, что Earzz – в том случае, если его изобретатель соберёт достаточно средств для запуска устройства в массовое производство – будет стоить около 100 долларов США.



