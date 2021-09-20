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EBTB: колонки, не похожие на… колонки


20.09.2021 00:26

 

 

Компания Smart Audio Group, которая базируется в подмосковном Королёве, стала новым российским дистрибьютором продукции болгарского бренда Everything But The Box (EBTB).

 

Торговая марка известна на аудио рынке с 2003 года; под ней выпускаются акустические системы крайне неординарного вида. В ассортименте компании – несколько продуктовых линеек, каждая из которых имеет свою неповторимую особенность. Так, колонки серии Terra (они выпускаются уже в пятом поколении) изготавливаются из натурального шпона, кожи и запатентованного композита «жидкий камень», состав которого держится в секрете. Для громкоговорителей серии Luna, выпускаемые уже в третьей «редакции», не существует понятия «стандартное цветовое исполнение»: каждая система уникальна по цвету (компания предоставляет заказчикам выбор из более чем 16 тысяч вариантов), а некоторые модели – и по материалам, из которых сделаны. Будущий владелец акустических систем сам решает, как будут выглядеть колонки. Для отделки корпусов могут использоваться кожа, бархат, нержавеющая сталь. А футуристический дизайн флагмана Everything But The Box, активной модели Scorpio, невольно заставляет вспомнить все те научно-фантастические романы, которыми вы зачитывались в юности.

 

В числе наиболее интересных фирменных разработок – подвесные системы Venus, подвесной сабвуфер Sputnik 12 S и подвесная широкополосная коаксиальная акустическая система высокого звукового давления Sputnik 12-2. Системаа подвесов представляет собой четыре металлических троса (для Venus) или два «коромысла», крепящихся к корпусу в точках, расположенных в плоскости центра тяжести. Такое крепление даже в случае большой подводимой мощности гасит вибрации. Колонки можно произвольно наклонять и подвешивать одна над другой, составляя из них линейный массив.

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