Echo Dot с ультразвуком

23.11.2021 11:59

Как обещала Amazon ещё в сентябре, в Echo и Echo Dot четвертого поколения появилась новая функция. Теперь вышеупомянутые смарт-спикеры способны определять, есть ли в помещении люди, и в соответствии с этим управлять различными сценариями «умного дома»: если пользователь находится в комнате, колонка активирует подключённые устройства; если человек выходит из помещения, устройства автоматически отключаются.



Для обнаружения людей используется «не воспринимаемая на слух ультразвуковая волна». Похоже на то, как работает сонар. В фирменных Echo Show есть датчик движения; в Echo и Echo Dot реализован схожий принцип, но вместо камеры используется звук.



Новую функцию можно отключить, включить снова или настроить через меню приложения Alexa – для каждого подсоединённого к колонке устройства. Например, можно запрограммировать Echo на включение/выключение света при переходе пользователя из одной комнаты в другую; или на активацию воспроизведения музыки, если кто-то входит в помещение… Принципиальной новизны в этих действиях нет, поскольку Alexa и так поддерживает сторонние датчики движения; новая функция просто позволяет устранить посредников. К слову, в устройствах Google Nest тоже используется ультразвук, однако с помощью фирменного голосового помощника нельзя управлять сценариями «умного дома».