Eclipse меняет правила игры

10.09.2021 11:13

С осени 2021 года проекторы Christie Eclipse 4K RGB pure laser на рынке домашних кинотеатров класса High End будет представлять новый партнёр Christie, компания Absolute Ultimate AV (AUAV).



Выбор обусловлен особым статусом лазерного проектора Eclipse в линейке фирменных устройств Christie. Он обеспечивает цветовой охват, близкий к цветовому пространству BT.2020, обрабатывает и воспроизводит HDR контент, способен работать 30 тысяч часов (при яркости 80%) и выпускается в трёх модификациях, с уровнями яркости 9000, 17000 и 25000 люмен. Эти проекторы предназначены для самых больших домашних кинотеатров и самых взыскательных заказчиков.



Absolute Ultimate AV занимается проектированием и установкой систем домашних кинотеатров уже более 30 лет. Сотрудники компании очень хорошо понимают, как продавать продукты класса ультра-премиум, к которым, без сомнения, относится Christie Eclipse 4K RGB pure laser. В рамках сотрудничества с Christie AUAV обеспечит заказчикам возможность воспользоваться лучшей в отрасли клиентской поддержкой, включая инсталляцию, техническое обслуживание и удаленный мониторинг всех этапов установки.