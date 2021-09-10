ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Eclipse меняет правила игры


10.09.2021 11:13

 

 

С осени 2021 года проекторы Christie Eclipse 4K RGB pure laser на рынке домашних кинотеатров класса High End будет представлять новый партнёр Christie, компания Absolute Ultimate AV (AUAV).

 

Выбор обусловлен особым статусом лазерного проектора Eclipse в линейке фирменных устройств Christie. Он обеспечивает цветовой охват, близкий к цветовому пространству BT.2020, обрабатывает и воспроизводит HDR контент, способен работать 30 тысяч часов (при яркости 80%) и выпускается в трёх модификациях, с уровнями яркости 9000, 17000 и 25000 люмен. Эти проекторы предназначены для самых больших домашних кинотеатров и самых взыскательных заказчиков.

 

Absolute Ultimate AV занимается проектированием и установкой систем домашних кинотеатров уже более 30 лет. Сотрудники компании очень хорошо понимают, как продавать продукты класса ультра-премиум, к которым, без сомнения, относится Christie Eclipse 4K RGB pure laser. В рамках сотрудничества с Christie AUAV обеспечит заказчикам возможность воспользоваться лучшей в отрасли клиентской поддержкой, включая инсталляцию, техническое обслуживание и удаленный мониторинг всех этапов установки.

Связанные новости:
 Christie Captiva: ещё ярче, ещё производительнее - 01.07.2021 05:48
 3D с Christie Mirage SST-6P - 25.03.2021 12:44
 Обновление Christie Pandoras Box  - 18.01.2021 13:43
 Christie в роли дезинфектора - 06.11.2020 16:01
 Решения Christie спасут кинопрокат? - 16.10.2020 11:38
 Мираж? Нет, реальность от Christie - 28.09.2020 12:08
 Новые программные решения Christie - 30.06.2020 12:08
 Лазерный проектор Christie Griffyn 4K32-RGB - 19.06.2020 11:08
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007