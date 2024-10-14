Едем на природу, что брать…

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14.10.2024 14:25

 

 

…бутылку вина или проектор? Вряд ли у кого-то возникнет такой вопрос, ведь вино можно купить в ближайшем магазине, а вот возможность смотреть кинофильмы в кинокачестве где угодно, даже в глэмпинге или в лесу, сидя у костра, предоставляется не всем...

 

Хотите попасть в их число? Тогда вам нужен новый портативный «умный» DLP-проектор PicoFlix, который разработали инженеры компании JMGO. Корпус цилиндрической формы настолько мал, что проектор можно положить в отделение рюкзака, где вы обычно носите флягу или бутылку с водой (или вином?). Длина PicoFlix всего 24 см, диаметр 8 см, весит миниатюрное устройство 1,3 кг. Размер проецируемой «картинки» (1080p) – до 150 дюймов по диагонали; яркость LED-источника света составляет 450 ANSI люменов. Есть возможность трапецеидальной коррекции изображения, «зум без потерь» и функция автоматической подстройки под размер экрана Screen Fit.

 

«На борту» – поддержка стриминговых сервисов (если в лесу будет Wi-Fi) и встроенный Google TV с прямым доступом к Netflix, Prime Video и YouTube.

Подключение к кабельным источникам сигнала осуществляется по HDMI, есть USB-порты и поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Подзаряжаемый по USB-C аккумулятор – ёмкостью 10000 мА, его хватает на 4,5 часа просмотра в экорежиме (всего режимов питания три) или 7 часов, если проектор используется не по прямому назначению, а в качестве Bluetooth-колонки (в проектор встроен 10-ваттный динамик). В комплект поставки входит вращающаяся на 127 градусов настольная подставка.

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