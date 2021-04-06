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Едем в Австралию?


06.04.2021 12:30

 

 

Из недавнего исследования, которое провела ассоциация CEIDA, следует, что в Австралии ощущается острая нехватка профессиональных инсталляторов.

 

В связи с пандемией, которая «не отпускает» человечество вот уже больше года, в Австралии наблюдается значительный рост приверженцев удалённой работы: число участников движения «работай из дома» возрастает. По этой причине растёт и спрос на аудио продукцию – по итогам 2020 года это самый быстро растущий рыночный сегмент. Исследование CEDIA – первое в своём роде – пришлось как нельзя кстати. Никто раньше не мог ответить на вопрос – что собой представляет австралийский рынок системной интеграции, каковы его объёмы, с какими проблемами он сталкивается и какого качества услуги способен оказать.
Участниками опроса стали 230 интеграторов и 25 компаний-производителей.

 

Документ, подготовленный по его итогам, содержит информацию обо всех профессиональных инсталляторах Австралии, работающих в режиме полной занятости; городах, в которых сосредоточено большинство специалистов; о степени влияния, которое оказывают на рынок «умного дома» электрики и прочие «вовлечённые» профессионалы, и т.д. В самой ассоциации планируют разработать новые программы, которые позволят улучшить ситуацию на «зелёном континенте». А тем компаниям, которые заинтересованы в австралийских потребителях, предлагают купить отчёт и использовать его данные при разработке новых маркетинговых стратегий; участники CEDIA могут получить его бесплатно, все остальные – за 999 австралийских доллара.

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