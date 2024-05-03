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Edifier Comfo Run: спортивный комфорт


03.05.2024 10:55

 

 

Новые беспроводные наушники Edifier имеют открытую конструкцию, которая обеспечивает комфортную посадку. Специальная акустическая полость исключает утечку звука и обеспечивает защиту конфиденциальности.

 

Edifier Comfo Run предназначены для тех, кто занимается активными видами спорта. Благодаря открытой конструкции и небольшому весу наушники не давят на уши и голову, а эргономичный шейный ремешок с приятным на ощупь силиконовым покрытием надёжно фиксирует наушники даже при резких телодвижениях, неизбежных во время занятий спортом. Наушники удобно носить даже с очками. Защита от пыли и влаги: IP55.

 

Edifier Comfo Run комплектуются динамическими излучателями диаметром 16,2 мм. Звучание наушников характеризуется глубоким мощным басом; частотный диапазон составляет 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 90 дБ. Предусмотрена возможность настройки звучания через мобильное приложении Edifier ConneX, где в том числе есть режимы Classic и Bass Boost. Благодаря двум встроенным микрофонам и алгоритму формирования луча можно вести телефонный разговор даже на оживлённой улице. Стабильное подключение обеспечивает Bluetooth 5.3. Заряда аккумулятора хватает на 17 часов, а быстрой подзарядки в течение 15 минут – на пять часов прослушивания музыки.

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