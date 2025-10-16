Эффективные цифровые коммуникации с Diello Bright-X

16.10.2025 14:01

Bright-X – новая серия профессиональных информационных дисплеев с разрешением 4K и 5K, производство которых начала компания Diello. В линейку входят восемь моделей дисплеев с разрешением 4K (и диагональю от 32 до 110 дюймов) и две модели с разрешением 5K (размер: 92 и 105 дюймов). Все устройства имеют яркость 500 кд/кв.м. и контрастность 4000:1. Благодаря тонким корпусам дисплеи можно устанавливать максимально близко к стене, а ультратонкая рамка позволяет интегрировать современное высокотехнологичное устройство в любой интерьер.



4K модели имеют разрешение 3840х2160 пикселей и выпускаются в следующих размерах: 32, 43, 55, 65, 75, 86, 98 и 110 дюймов по диагонали. Возможности коммутации включают три входа HDMI, два порта USB 3.0, разъём Type-C, сетевой интерфейс RJ45, аудиовыход и опциональный слот OPS. У дисплеев 5K набор интерфейс расширен: предусмотрены три входа и один выход HDMI, DisplayPort, два сетевых порта RJ45 и оптический аудиовыход. Новинки оснащаются системой автоматического распознавания и переключения между источниками сигнала, поддерживают беспроводную трансляцию и Wi-Fi 6 с двухдиапазонным покрытием. Дисплеи Diello Bright-X могут работать в режиме точки доступа, они автоматически включаются при появлении сигнала через HDMI, VGA, RS232 или сеть и поддерживают одновременную работу в системах.

Установленное программное обеспечение даёт пользователю полный контроль над контентом и настройками: можно создавать и редактировать медиаматериалы, настраивать расписание показа, выводить динамические виджеты с актуальной информацией. В числе дополнительных возможностей: удалённое создание расписаний, многоуровневый предпросмотр контента, мониторинг статуса терминалов и формирование отчетов. Все экраны, образующие единую сеть, можно контролировать централизованно, без необходимости физического доступа к устройствам. Использовать модели серии Bright-X можно в торговых центрах, бизнес-учреждениях, гостиничных лобби, транспортных узлах и пр.