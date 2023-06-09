Эффектный малыш: SVEN 422

09.06.2023 08:40

Модель 422 – новое устройство в линейке компактных акустических систем, выпускаемых под брендом SVEN. Колонка занимает минимум пространства рабочего места и подходит для использования как со стационарным персональным компьютером, так и с ноутбуком.



Размеры малютки – всего 31,5 × 6 × 5,5 см, весит она чуть больше 350 г. Аудиосистема оснащается двумя динамиками диаметром 52 мм, работающих в частотном диапазоне от 80 до 20000 Гц. Регулятор громкости на передней панели имеет эффектную подсветку, украшающую скромную «внешность» колонки. Подключение устройства осуществляется через порт USB.



Корпус выполнен из прочного пластика, поэтому при необходимости аудиосистему можно брать с собой в поездки: и места много не займёт, и опасаться за то, как она перенесёт путешествие, не приходится. Стоит колонка 1499 рублей, а сейчас продаётся с почти 30%-ной скидкой.



