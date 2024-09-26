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Эффектный выход: Davis Acoustics The Stage


26.09.2024 10:21

 

 

В грядущем октябре на мировом аудиорынке появится новинка, которую готовит к выпуску компания Davis Acoustics. Официальная презентация модели громкоговорителей под названием The Stage состоялась на выставке High End Munich.

 

Модель The Stage входит в фирменную серию акустических систем Heritage и представляет собой более компактную версию колонок The Wall. Технические характеристики новинки: чувствительность 91,5 дБ, частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц, минимальный импеданс 6 Ом, мощность 100 Вт / 150 Вт (номинальная / максимальная). Колонки комплектуются 25-сантиметровыми драйверами Kevlar TiCoNaL и 25-миллиметровым твитером из стекловолокна и арамидного волокна. Колонки будут выпускаться в трёх цветах: чёрный лак (black piano), белый лак (white piano) и  с отделкой натуральным ореховым шпоном (walnut real veneer).

 

Производитель заявляет, что акустические системы The Stage – идеальное решение для создания в домашних условиях эффекта присутствия на живом концерте.

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