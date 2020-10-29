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– Эй, Мерседес, дома есть кто-нибудь?


29.10.2020 13:45

 

 

Следующий год станет началом новой эры – ну, или репетицией начала, – когда автомобили превратятся в одно из средств управления «умным домом». Именно так можно интерпретировать результаты соглашения, по которому компания Samsung становится для Mercedes-Benz основным поставщиком технологических решений, позволяющих сделать автомобиль частью единой домашней системы автоматизации.

 

Разработанная Samsung технология SmartThings «дебютирует» в 2021 году, когда она будет внедрена в модели Mercedes-Benz S-класса. Решение станет первым голосовым ассистентом, созданным специально для интеграции в автомобильные системы. Как водитель, так и пассажиры получат возможность управлять с его помощью тысячами интеллектуальных электронных устройств, входящих в открытую IoT-экосистему SmartThings. При этом водитель не будет отвлекаться от дороги, поскольку «общение» с голосовым помощником ничем не отличается от обычной беседы: формулировать вопросы по каким-то особым правилам не нужно.

 

Платформа открывает новые возможности и перед интеграторами: у того, кто первым начнёт предлагать своим клиента услуги по внедрению решения, получит преимущество перед конкурентами.

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