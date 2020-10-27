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Экологичный Peerless-AV


27.10.2020 10:38

 

 

Компания Peerless-AV получила сертификат ISO 14001: 2015, подтверждающий, что на предприятии внедрена система экологического менеджмента (СЭМ).

 

Это означает, что при производстве фирменной продукции учитываются экологические цели: уменьшение загрязнения окружающей среды, предотвращение аварийных ситуаций, снижение неблагоприятного воздействия на природу материалов и ресурсов, используемых в повседневной деятельности и т.д.

 

Президент Peerless-AV Джон Поттс (John Potts) назвал получение сертификата одним из значимых достижений компании. Чтобы в полной мере соответствовать требованиям международного стандарта, Peerless-AV пришлось ужесточить свои экологические обязательства и внедрить ряд природоохранных решений, касающихся, в частности, рециркуляции стали и алюминия и сброса промышленных сточных вод. Компания продолжит прилагать усилия для того, чтобы вся продукция, выпускаемая под брендом Peerless-AV, соответствовала требованиям стандартов ISO 9001 и 14001: 2015.

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