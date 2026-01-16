ВХОД НА САЙТ

Экран не нужен: будущее домашних кинотеатров


Или возможное будущее… в любом случае, оно уже подступило вплотную благодаря разработке американской компании Xynavo – очкам дополненной реальности, которые создают эффект просмотра кино или спортивного матча на виртуальном экране размером до 300 дюймов по диагонали.

 

В отличие от других VR и AR гарнитур и очков, обычно очень массивных, разработка Xynavo весит всего 95 г; размеры очков: 179 x 152 x 53 мм. В описании говорится, что даже после нескольких часов просмотра у пользователя не возникнет ощущения дискомфорта. Очки с разрешением 4K и углом обзора 70 градусов формируют большой виртуальный экран с очень чётким изображением. Разработчики утверждают, что его качество соответствует качеству «картинки» в самых современных кинозалах с проекторами и экранами премиального уровня. Что важнее (для некоторых уж точно) – возможность индивидуальной настройки оптической силы очков в диапазоне от +2D до -6D, что позволяет использовать AR очки, не надевая под них обычные, с диоптриями. Кроме того, в очках Xynavo есть два встроенных 3D модуля, 3840 x 1080 и 1920 x 1080, благодаря чему они поддерживают более широкий спектр 3D-видео и приложений. Переключение между режимами осуществляется простым нажатием кнопки. В оправу встроена затемняющая шторка, позволяющая использовать очки даже при ярком свете, и шумоизолирующие модули, препятствующие проникновению звуков как снаружи, так и вовне. Для подключения к смартфонам, планшетам (на базе Windows и iOS), ТВ-приставкам, Nintendo Switch и др. AR очкам Xynavo не требуется мобильное приложение – они совместимы практически с любыми устройствами, оснащёнными USB-C или HDMI видеовыходом. 

 

Для финансирования своего проекта разработчики начали сбор средств на платформе Kickstarter. Если он будет успешным, отгрузки начнутся уже в марте нынешнего года. Ориентировочная розничная цена составляет 499 долларов, цена для участников софинансирования – всего 269 долларов.

Комментарии

