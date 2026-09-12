Экран вместо холста

12.09.2026 14:50

C2 – новинка модельного ряда Skyworth, недавно пополнившая фирменную серию телевизоров Canvas Art. Эти устройства с подсветкой True QD-Mini LED комплектуются матовыми дисплеями OmniView с антибликовым покрытием и выпускаются в трёх размерах: 55, 65 и 75 дюймов по диагонали.



Более 400 зон локального затемнения и заявленная пиковая яркость в 1000 нит выделяют новинку на фоне других так называемых «арт-телевизоров». Благодаря матовой поверхности экрана, высокой яркости, системе локального затемнения и дизайну, Skyworth C2 Canvas Art одновременно выполняет роль полноценного ТВ-дисплея и современного элемента декора интерьера.



Поддержка HDR10+ и Dolby Vision и частота обновления 144 Гц позволяют использовать телевизор как часть комплекта домашнего кинотеатра, а наличие встроенной аудиосистемы с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos устраняет необходимость в покупке саундбара. Устройство можно интегрировать в систему домашней автоматизации: Control4, Crestron и др. Можно выбрать цвет рамки: из базовых чёрного, серебристого, золотого, белого, орехового, а также множества других вариантов.