ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Экраны Shade Innovations KAOS: ветер не помеха


29.10.2025 20:23

 

 

Компания Shade Innovations представила новинку – проекционный экран KAOS, предназначенный для использования вне помещений. При его создании используется та же технология, что и в фирменных моторизованных системах затемнения KAOS, а главной особенностью является способность противостоять воздействию ветра.

 

Ветер – едва ли не главная проблема, с которой сталкиваются производители проекционных экранов, когда разрабатывают всепогодные модели для уличного использования. Даже самый слабый ветерок может привести к появлению ряби на поверхности экрана, что, в свою очередь, ухудшает изображение. Новый экран, созданный инженерами Shade Innovations, в десять раз устойчивее к такому природному воздействию. Полотно экрана интегрировано непосредственно в раму, усиленную фирменной системой направляющих: даже при очень сильном ветре поверхность экрана остаётся неподвижной, что делает новинку идеальным решением в случаях, когда для просмотра кинофильмов или спортивных матчей оборудованы веранда или патио, или если коммерческий кинозал расположен, например, на крыше или любой открытой площадке.

 

Экраны KAOS рассчитаны на использование при любой погоде; ветер может достигать 177 км/ч (110 миль в час). Когда в экране нет необходимости, он складывается. Максимальный размер такого экрана – до 7 метров в ширину, полотно – акустически прозрачное. Экраны Shade Innovations KAOS выпускаются в корпусах различных стилей и с разной отделкой.

Связанные новости:
 Проекционный онлайн-калькулятор Abira - 21.10.2025 12:05
 116 дюймов ярких красок: Hisense 116UXQ - 14.10.2025 13:32
 Титанические проекции - 02.10.2025 20:36
 С ветерком и с музыкой - 18.08.2025 14:00
 Экраны ViewScreen Trapezer: новое ALR-полотно DY3 - 05.06.2025 10:25
 Северный ветер из Италии - 09.12.2020 14:20
 Захотелось на природу? Glo в помощь - 06.12.2018 15:50
 Что мне снег, что мне зной, если ENERGY TEMPEST II всегда со мной - 09.06.2010 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007