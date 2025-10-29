Экраны Shade Innovations KAOS: ветер не помеха

29.10.2025 20:23

Компания Shade Innovations представила новинку – проекционный экран KAOS, предназначенный для использования вне помещений. При его создании используется та же технология, что и в фирменных моторизованных системах затемнения KAOS, а главной особенностью является способность противостоять воздействию ветра.

Ветер – едва ли не главная проблема, с которой сталкиваются производители проекционных экранов, когда разрабатывают всепогодные модели для уличного использования. Даже самый слабый ветерок может привести к появлению ряби на поверхности экрана, что, в свою очередь, ухудшает изображение. Новый экран, созданный инженерами Shade Innovations, в десять раз устойчивее к такому природному воздействию. Полотно экрана интегрировано непосредственно в раму, усиленную фирменной системой направляющих: даже при очень сильном ветре поверхность экрана остаётся неподвижной, что делает новинку идеальным решением в случаях, когда для просмотра кинофильмов или спортивных матчей оборудованы веранда или патио, или если коммерческий кинозал расположен, например, на крыше или любой открытой площадке.

Экраны KAOS рассчитаны на использование при любой погоде; ветер может достигать 177 км/ч (110 миль в час). Когда в экране нет необходимости, он складывается. Максимальный размер такого экрана – до 7 метров в ширину, полотно – акустически прозрачное. Экраны Shade Innovations KAOS выпускаются в корпусах различных стилей и с разной отделкой.