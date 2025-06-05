Экраны ViewScreen Trapezer: новое ALR-полотно DY3

05.06.2025 10:25

Trapezer DY3 – новая модель моторизованных настольно-напольных экранов ViewScreen, отличающаяся от других экранов серии Trapezer улучшенным ALR-полотном DY3. Благодаря автоматизированному управлению и высокому качеству изображения даже без затемнения помещения новинку можно использовать для оснащения домашних кинозалов.

Полотно создано по технологии Black Grid ALR и оптимизировано для ультракороткофокусных проекторов. Его особенность – подавление до 88% окружающей засветки, при этом контрастность остаётся высокой даже при ярком освещении. Экраны с таким полотном выпускаются в больших размерах – с диагональю до 128 дюймов; кроме того, в серии Trapezer есть и модели размером 100 и 120 дюймов по диагонали (формата 16:9).

Новый Trapezer DY3 оснащается бесшумным мотором и поддерживает синхронизацию с проектором: при включении экран раскрывается автоматически, и так же автоматически складывается после выключения проектора. Варианты управления: ИК-пульт, USB-триггер, низковольтный сигнал. В комплект поставки входят настенные кронштейны, пульт ДУ, USB-триггер и щётка для ухода. Цвет корпуса экрана: чёрный или белый.



