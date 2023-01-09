Эксклюзив: Hisense 8K TriChroma Laser TV

09.01.2023 08:16

На прошедшей в Лас-Вегасе выставке CES 2023 компания Hisense представила шесть новых моделей так называемых лазерных телевизоров, а также раскрыла информацию об устройстве, которое позиционируется как первая (но не единственная) в мире модель 8K Laser TV.

Ультракороткофокусный проектор Hisense 120LX станет флагманом фирменной линейки и будет выпущен небольшой партией. Лазерный RGB-источник света создан по фирменной технологии TriChroma. Разрешение: 7680 x 4320, размер изображения до 120 дюймов по диагонали, яркость 400 нит. Цветовой охват 107% BT.2020, есть поддержка Dolby Vision и HDR10 и сертификация IMAX Enhanced. Устройство оснащается акустической системой Harman Kardon с поддержкой технологий Dolby Atmos и Virtual:X. Данных о цене пока нет. Hisense 120LX станет первым лазерным ТВ с поддержкой 8K, однако компания Samsung тоже анонсировала появление аналогичного устройства в фирменной Hign End линейке Premiere.

Другие новинки Hisense из этой категории: UST-проектор L9H с тройным лазерным источником света (3000 ANSI люмен) и размером изображения 100 или 120 дюймов и модели фирменной серии L5. Динамическая контрастность L9H составляет 2000000:1; есть встроенный модуль Wi-Fi 6e и тюнер ATSC 3.0, поддержка Airplay 2 и Google TV. Два порта HDMI поддерживают передачу 4K контента (до 120 Гц), ещё один имеет eARC-совместимость. Мощность встроенных динамиков с поддержкой Dolby Atmos: 40 Ватт. В продаже устройство появится ориентировочно в середине 2023 года. В линейке L5 появится 4K проектор с лазерным источником света X-Fusion: яркость 2700 ANSI люмен, контрастность (для статичных изображений) 3000:1.

В серии Laser Cinema появится модель PL1. Её характеристики: 4K, лазер X-Fusion, световой поток 2100 ANSI люмен, размер изображения по диагонали от 80 до 120 дюймов, поддержка Dolby Vision и HDR10, цветовой охват 86% DCI-P3, Гугл ТВ, аудиосистема Dolby Atmos мощностью 30 Вт. В этой же линейке будет представлен проектор PX2-PRO с лазерными источниками света TriChroma (пиковая яркость 2400 ANSI люмен) и поддержкой Dolby Vision и HDR10. Наконец, проектор Smart Mini поддерживает технологии TriChroma, Dolby Vision и HDR10, автофокуса и коррекции трапецеидальных искажений, Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.0. Размеры «картинки»: от 65 до 150 дюймов; мощность динамиков (JBL, с поддержкой Dolby Atmos): 20 Вт. Поддержки Google TV в этом устройстве нет, но пользователи смогут смотреть программы Netflix, Disney Plus и Apple TV благодаря фирменной платформе VIDAA Smart TV.



