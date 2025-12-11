ВХОД НА САЙТ

Эксклюзивно в «М.Видео»: наушники Baseus Inspire


11.12.2025 15:15

 

 

Только в магазинах торговых сетей «М.видео» и «Эльдорадо» можно купить новинки модельного ряда Baseus – наушники новой линейки Inspire, разработанные вместе со звукоинженерами Bose. В серии представлены полноразмерные накладные наушники Inspire XH1 и полностью беспроводные (TWS) внутриканальные наушники Inspire XP1.

 

Inspire XH1 оснащаются 35-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном 20-40 кГц. Драйверы установлены под углом, акустические камеры имеют оптимизированную конструкцию, что в совокупности обеспечивает чёткое звучание в широком динамическом диапазоне. Поддерживаются технология Dolby Audio и кодек LDAC, наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio. Четырёхслойная гибридная система активного шумоподавления снижает уровень шума до -48 дБ. Есть несколько сценариев для разных ситуаций (поездок в транспорте, пребывания на улице, в офисе и в самолёте) и поддержка технологий Bluetooth (6.1) и Baseus Smart-Connect (BSC) для быстрого переключения между двумя устройствами. В фирменном приложении можно выбирать режимы воспроизведения звука: SuperBass 3.0 для усиленных низких частот или SuperBalance 3.0 для корректировки звука в режиме реального времени. Для индивидуальной настройки есть функция SoundFit. Заряда аккумулятора хватает на 100 часов с выключенной ANC или до 65 часов с включённой. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 12 часов работы. Цвета: чёрный, белый, оранжевый.

 

Наушники Baseus Inspire XP1 – с динамиками 10 мм, поддержкой Dolby Audio, режимами SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0, шумоподавлением до -50 дБ, шестью микрофонами с алгоритмами ИИ и многоточечным подключением по Bluetooth 6.1. Наушники удобно и плотно сидят в ушных каналах, силиконовые амбушюры обеспечивают надёжное нескользящее прилегание для лучшей звукоизоляции. Защита от пыли и влаги: IPX4. С выключенной системой активного шумоподавления наушники проработают до 8 часов без подзарядки в футляре, до 45 часов – с подзарядкой. Если ANC включена, показатели изменятся на 6 и 35 часов соответственно. Цвет корпуса – чёрный.

2007