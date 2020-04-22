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Эксклюзивный виниловый релиз от Pro-Ject


22.04.2020 10:47

 

 

Ещё одна новость от компании Pro-Ject Audio Systems, выпустившей альбом The Vienna Philharmonic & Herbert von Karajan: Richard Strauss (произведения Рихарда Штрауса в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением дирижера Герберта фон Караяна).

 

Альбом является переизданием аналоговых записей, которые были изначально записаны лейблом Hallmark Recordings. Основой для винилового альбома стали оригинальные мастер-ленты Deutsche Grammophon и Decca. Никакой промежуточной цифровой обработки сигнала при перезаписи не проводилось, но были использованы особый микшерный пульт и аналоговый эквалайзер.

 

Решение выпустить альбом принял Хайнц Лихтенеггер (Heinz Lichtenegger), владелец и идейный вдохновитель Pro-Ject Audio Systems, увлечённый меломан и активный сторонник аналогового аудио: «Мы обеспечиваем наилучшее возможное качество звука, и пока оригинальные мастер-ленты продолжают стареть, виниловые записи сохраняют эту гениальную музыку в первозданном виде».

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