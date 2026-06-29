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«Электричка» Skoda со звуком Sonos


29.06.2026 12:21

 

 

Очередной электрокар с «именным» звуком – Skoda Peaq. В коллаборации с компанией Sonos эти автомобили оснастят кастомизированной аудиосистемой.

 

«Глубокий и чистый звук, которым славится продукция Sonos», будет доступен в виде опционального пакета Relax, включающего 16 динамиков. Специалисты Sonos настроили их звучание так, чтобы получить глубокий хорошо контролируемый бас, обширную звуковую сцену с фокусировкой по центру и насыщенный отлично сбалансированный звук, на который может рассчитывать любой, кто находится в салоне автомобиля, вне зависимости от того, сидит ли он рядом с водителем или сзади. 

 

Peaq, новый электрофлагман Skoda, представляет собой паркетник, рассчитанный на семерых (есть пятикресельная конфигурация), с запасом хода до 640 км. Бортовая информационно-развлекательная система – на базе Android, с вертикальным 13,6-дюймовым дисплеем.

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