«Электричка» Skoda со звуком Sonos

29.06.2026 12:21

Очередной электрокар с «именным» звуком – Skoda Peaq. В коллаборации с компанией Sonos эти автомобили оснастят кастомизированной аудиосистемой.

«Глубокий и чистый звук, которым славится продукция Sonos», будет доступен в виде опционального пакета Relax, включающего 16 динамиков. Специалисты Sonos настроили их звучание так, чтобы получить глубокий хорошо контролируемый бас, обширную звуковую сцену с фокусировкой по центру и насыщенный отлично сбалансированный звук, на который может рассчитывать любой, кто находится в салоне автомобиля, вне зависимости от того, сидит ли он рядом с водителем или сзади.

Peaq, новый электрофлагман Skoda, представляет собой паркетник, рассчитанный на семерых (есть пятикресельная конфигурация), с запасом хода до 640 км. Бортовая информационно-развлекательная система – на базе Android, с вертикальным 13,6-дюймовым дисплеем.