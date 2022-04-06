Электрокары с фирменным звуком KEF

06.04.2022 01:10

Как и было обещано, британский производитель акустических систем KEF продолжит сотрудничество с автомобильным брендом Lotus. На днях был анонсирован новый паркетник Lotus Eletre, который будет оснащаться динамиками KEF.



Частью информационно-развлекательной системы «на борту» новых гипер-кроссоверов Lotus – автомобили, кстати, электрические – станут проекционный дисплей с дополненной реальностью и центральный OLED-экран диагональю 15,1 дюйма. Они будут устанавливаться в электрокары штатно, как и динамики KEF, а вот количество последних покупатели смогут выбирать. Тем, кто не заинтересован в максимальной комплектации, Lotus предложит аудиопакет Premium: 15 динамиков KEF с фирменной технологией Uni-Q и совокупной мощностью 1380 Вт и поддержкой иммерсивного звучания. Любители удовольствий по максимуму смогут выбрать пакет Reference; в этой комплектации количество акустических систем KEF увеличивается до 23, а мощность установленной в автомобиле аудиосистемы – до 2160 Вт. Сообщается, что в новых Lotus Eletre будет – впервые в автомобилестроении – применена технология KEF Uni-Core; напомним, сейчас она используется в фирменных сабвуферах KC62.

Пока производство Lotus Eletre не начато, производитель предлагает потенциальным заказчикам выбрать, каким будет их новый автомобиль. На специальном сайте-конструкторе можно посмотреть, как выглядит салон авто в разной отделке, подобрать наиболее предпочтительный вариант эксплуатации (в городе, на бездорожье и пр.) и т.д. Продажи электрокаров с акустическими системами KEF начнутся в будущем году. Те, кто не готов ждать так долго, могут рассмотреть вариант покупки ещё одной модели, разработанной при сотрудничестве двух британских брендов: за высочайшее качество звука в автомобилях Lotus Emira (с бензиновым двигателем) также «отвечают» инженеры KEF.