14.12.2020 14:10

Очередной «день открытых дверей», в течение которого любой, кто интересуется Hi-Fi и High End техникой, может бесплатно и без всяких ограничений по времени послушать, как звучат высококлассные аудио системы, пройдёт в Москве 19 декабря.

В ближайшую субботу в московском салоне «Галерея Назаров» ждут в гости ценителей качественного аудио и высоких технологий – а также тех, кто только начинает знакомство со «звуком высокой точности». На мероприятии, которому организаторы дали название «Электростатическая зима», будут представлены акустические системы MartinLogan. Посетители салона услышат, как звучат модели ESL-X, ESL EFX, ESL-9, ESL-13. Их объединяет гибридная технология звукоизлучения: в конструкции громкоговорителя присутствуют активная или пассивная сабвуферная секция и широкополосные электростатические излучатели. Звучание продукции легендарного американского бренда характеризуется рекордно низким уровнем искажений и высокой детальностью, что даёт возможность услышать тончайшие оттенки и нюансы музыкальных записей.

«Партнёрами» акустики от MartinLogan станут цифровой источник Aurender A30, High End ЦАП Mytek Manhattan DAC II, система электропитания Mudra PMS с 1,5-киловаттным трансформатором, межблочные кабели из меди высокой очистки Atlas Mavros и акустические кабели с магнитными концентраторами Hi-Fidelity.

«Электростатическая зима» наступит 19 декабря в 11:00 и продлится до 19:00.

Адрес галереи «Назаров»: Большая Ордынка, 13/9. Требуется предварительная регистрация.