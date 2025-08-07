ЭлементаЛЬно, Pro-Ject!

07.08.2025 16:54

В России появился в продаже проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject Elemental Phono USB SilverBlack Final Edition. Это обновлённая и улучшенная версия популярной у поклонников Pro-Ject модели, с расширенной комплектацией и стильным внешним видом.



В отличие от проигрывателей с традиционными полноразмерными корпусами у Pro-Ject Elemental Phono USB SilverBlack Final Edition узкое шасси с единой точкой опоры под подшипником диска, надёжно защищающее проигрыватель от вибраций. Полноразмерный акриловый опорный диск весом 1,5 кг опирается на стальной подшипник. Двигатель привода и тонарм расположен напротив друг друга и точно уравновешены по массе.



Устройство продаётся с предустановленными лёгким тонармом с MM-звукоснимателем Pick it 25A и оснащается встроенным АЦП 16-бит delta-sigma и USB-выходом, благодаря чему Pro-Ject Elemental Phono Final Edition можно использовать для оцифровки записей с виниловых пластинок и сохранения их в виде аудиофайлов на подключённом ПК. Также в комплект поставки входят пылезащитная крышка Cover it E и прижим для пластинок Record Puck.