«Элитные» проекторы для дома от ViewSonic

05.03.2020 12:47

Корпорация ViewSonic представила новую серию Elite, в которую входят игровые мониторы и несколько моделей светодиодных видеопроекторов – ультра-портативных и с поддержкой 4K.

Портативные проекторы категории on-the-go (предназначенные для использования «на ходу», не в стационарных условиях) – это модели M1 Mini Plus и M2. «Единичка» имеет нативное разрешение WVGA, поддерживает Wi-Fi подключение и Smart TV, оснащена встроенными динамиками от JBL. Аккумулятор рассчитан на 2,5 часа работы и может подзаряжаться от пауэрбанка. Весит устройство меньше полукилограмма. Модель M2 (1080p, 1200 LED люмен) поддерживает стандарт HDR, оснащена технологией lumens Cinema SuperColor+, имеет встроенную память на 16 Гб и множество вариантов подключения, включая USB Type, Wi-Fi и Bluetooth. Встроенная акустика – от Harman Kardon.

В серии Elite также представлены два проектора 4K для домашних систем развлечения: X10-4K и X100-4K. Устройства имеют разрешение 4K Utra HD (3840x2160), могут управляться голосом (поддержка Amazon Alexa и Google Assistant), оснащаются динамиками Harman Kardon, поддерживают HDR контент и имеют встроенный интерфейс Smart TV для стриминга видео. «Старшая» модель имеет световой поток 2900 LED люмен, совместима с системами автоматизации Control4, Crestron, AMX и пр. и работает практически бесшумно: 23 Дб в нормальном режиме, 20 дБ в эко-режиме. В Европе все новинки появятся в продаже в марте-апреле 2020 года.