Эльзасская парочка

11.08.2022 10:54

Revival Audio – молодой бренд из Эльзаса, Франция. Компания создана в прошлом году; её основатели – инженер Даниэль Эмон (Daniel Emonts), «причастный» к появлению многих моделей акустических систем Dynaudio и Focal, и бизнесмен Джеки Ли (Jacky Lee), ранее сотрудничавший с Dynaudio, IBM и L’Oréal. К работе над выпускаемыми моделями привлекают сотрудников дизайн-студии A+A Cooren.



Первое детище компании – серия громкоговорителей Atalante. В линейке – две модели, двухполосные полочные Atalante 3 и трёхполосные напольники Atalante 5. Корпуса, выполненные в стиле «ретро», отделаны шпоном ореха. Кроссоверы – топологии Phase-Coherent-Fast-Response (с фазовой когерентностью и быстрым откликом); внутренняя проводка выполнена кабелями Van Den Hul.



Atalante 3 комплектуются 28-миллиметровым мягкокупольным твитером и семидюймовым вуфером. Диапазон частот 44 Гц – 26 кГц (-3dB), чувствительность 87 дБ, номинальный импеданс 6 Ом; рекомендованная мощность усилителя от 30 до 150 Вт. Колонки рекомендуется использовать в помещениях площадью 15-35 кв.м. У напольников басовики побольше (12 дюймов), а комплект динамиков дополнен 75-миллиметровым СЧ-драйвером. Частотный диапазон расширен до 28 Гц – 26 кГц (-3dB), чувствительность 89 дБ, номинальный импеданс 4 Ом. Эти акустические системы подойдут для больших помещений (30-60 кв.м), для их «раскачки» понадобится более мощный усилитель (50-200 Вт). Колонки продаются с деревянными подставками-подиумами с углом наклона 8 градусов. Дополнительно – как для полочных, так и для напольных громкоговорителей – можно приобрести металлические стойки.



