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Энергия обновления: ЦАП Jadis JS5


29.01.2025 10:53

 

 

Российский дистрибьютор компания Gong-AV предоставляет российским аудиофилам возможность приобретать продукцию французского бренда Jadis. Под этой торговой маркой более 40 лет выпускается ламповая аудиоаппаратура класса High End. Фирменные предварительные и оконечные усилители оснащаются трансформаторами разработки Jadis и имеют хорошо узнаваемый звуковой почерк.

 

В ассортименте компании есть и цифровые устройства, в числе которых – цифро-аналоговый преобразователь JS5 пятого поколения, аппарат с ламповым выходом, состоящий из двух отдельных блоков. От предыдущих версий он отличается кардинально, а одно из его преимуществ – универсальность в отношении форматов цифровых записей. Цифровой интерфейс USB обеспечивает очень высокую скорость входного потока и совместимость с музыкальными файлами высокого разрешения, включая DSD. ЦАП SABRE ES9038PRO С 32-разрядной архитектурой Hyerstream способен считывать исходные данные DSD, сохраняя совместимость с потоками DoP в зависимости от используемого источника. Уровень гармонических искажений восстановленного аналогового сигнала – менее 0,0002%, отношение «сигнал/шум» – 134 дБ. Звучание JS5 характеризуется точно организованной и масштабной звуковой сценой и точностью локализации. Отдельный блок питания обеспечивает необходимую мощность и чистоту питающих напряжений, а применяемая схема ламповых выходных каскадов позволяет усиливать сигнал до необходимого уровня без малейших признаков искажения.

 

Из других компонентов Jadis, доступных на российском рынке, Gong-AV рекомендует обратить внимание на интегральный усилитель с пультом ДУ Orchestra (лампы EL34), интегральные усилители Orchestra Reference и I35 (оба на лампах KT88), моноблочные усилитель JA80 (KT88) и SE845 (845), а также предусилитель/фонокорректор с внешним блоком питания JP80 MC и цифро-аналоговый преобразователь 24/96 с USB и ламповым выходом JS2 MKIII.

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