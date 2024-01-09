Энергия солнца в обновлённых наушниках Urbanista

09.01.2024 11:16

Шведская компания Urbanista показывает на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2024 свои новые разработки: второе поколение полноразмерных наушников и полностью беспроводных внутриканальных наушников с технологией зарядки солнечной энергией Powerfoyle.

Новинки – Urbanista Los Angeles и Urbanista Phoenix. В их конструкцию интегрирован материал с солнечными элементами Powerfoyle, выпускаемый компанией Exeger. Наушники первого поколения выпускаются с 2021 и 2022 годов соответственно. Обновлённые устройства сделаны из переработанного пластика, поддерживают подключение по Bluetooth 5.3 к нескольким источникам и технологию адаптивного шумоподавления. Управление – с помощью фирменного приложения. Цвет наушников – чёрный; будут и другие варианты отделки, но пока информация о них держится в секрете. Розничная цена составит 179 долларов США за накладные наушники и 129 долларов за «вкладыши».

Названия наушников символичны: города Лос-Анжелес и Финикс – одни из самых солнечных во всём мире. Благодаря материалу Powerfoyle на оголовье Urbanista Los Angeles могут подзаряжаться от любого источника света, естественного или искусственного, причём подзарядка происходит непрерывно, пока устройство находится на свету. Запас автономной работы полностью заряженных наушников составляет до 60 часов. Благодаря наличию специальных датчиков наушники автоматически ставят аудиозапись на паузу, если пользователь снимает их с головы, и продолжают воспроизведение, когда устройство снова оказывается на голове слушателя. У модели Phoenix (IP54) подзаряжается футляр (он стал меньше по сравнению с более ранней моделью); сами «затычки» способны проработать без подзарядки восемь часов, с зарядкой в футляре – ещё 40 часов.



