Эта музыка будет вечной

18.12.2019 12:40

JBL решила прибегнуть к помощи потенциальных потребителей, чтобы собрать средства на производство новой модели наушников. Довольно странный для всемирно известного бренда способ финансирования отчасти объясняется необычностью самого устройства…



Наушники JBL Reflect Eternal должны появиться в продаже в октябре будущего года. Заявленная розничная цена составляет 169 долларов США. На главный отличительный признак новинки намекает её название: в переводе с английского eternal означает «вечный». Производитель не делает официальных громких заявлений, но теоретически наушники действительно могут работать постоянно, не требуя времени на подзарядку аккумулятора.



«Секрет» заключается в том, что вместо стандартного элемента питания JBL Reflect Eternal работают от солнечной батареи. Наушники разработаны в сотрудничестве со шведской компанией Exeger, создавшей материал Exeger Powerfoyle, способный преобразовать в энергию любой свет, как естественный, так и искусственный. Им покрывается оголовье наушников, и, всё, что нужно пользователю, чтобы поддерживать наушники в рабочем состоянии – держать их на свету не менее двух с половиной часов в день. На сайте JBL говорится, что даже одного часа в день, в течение которого наушники находятся под прямыми лучами солнца, достаточно для пользования ими в течение суток.