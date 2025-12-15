Эталонная классика за 600 тысяч рублей

15.12.2025 23:46

Продажи нового проигрывателя виниловых пластинок Pro-Ject The Classic Reference начались в России. Новинка – устройство класса High End, с соответствующими внешним видом, качеством конструкции и ценой… покупателю проигрыватель обойдётся в 600 тысяч российских рублей.



Проигрыватель выпускается в двух вариантах отделки, но российским потребителям доступен только один из них: Piano/Silver, чёрный рояльный лак и серебро. О том, появится ли в наших аудиосалонах «вертушка» в корпусе «латунь и древесина акации», не сообщается.



Новый флагман модельного ряда Pro-Ject оснащается девятидюймовым S-образным тонармом EVO 9 AS HG, в опоре которого используются прецизионные подшипники ABEC 7. Вращение пластинки характеризуется высокой стабильностью – благодаря пассиковому приводу на базе генератора переменного тока. Опорный диск и тонарм полностью изолированы от внешних вибраций. Переключение скорости (33 и 45 об./мин.) – электронное. У проигрывателя есть небалансные RCA и балансные XLR-выходы. Добиться идеально точного уровня по горизонтали позволяют регулируемые по высоте опоры. В комплект поставки входят фирменные аксессуары: коврик Leathet It из натуральной кожи, защищающий пластинку от загрязнений и вибраций, и прижим Clamp It для гашения резонансов.