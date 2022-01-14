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Эталонная сотня: Dual Primus Maximus


14.01.2022 15:06

 

 

Впору объявлять январь месяцем винила: с начала года прошло всего пять дней – и столько же новостных материалов, которые так или иначе касаются виниловых пластинок и проигрывателей, уже опубликовано на нашем портале.

 

Аналитики не ошиблись: этот сегмент аудиорынка действительно «на коне»…
Очередная новинка – проигрыватель виниловых пластинок Primus Maximus, выпущенный лимитированной серией в 100 экземпляров немецкой компанией Dual. Флагманская модель – эталонный образец, вобравший в себя лучшее из инженерных решений и технологий, которые использовались на протяжении всей истории компании-производителя.

 

У проигрывателя с прямым приводом корпус из алюминия и МДФ высокой плотности, отделанный натуральным шпоном оттенков Black Limba и Walnut Wave. Алюминиевый диск весом 2,7 кг сводит к минимуму вибрацию и детонацию. Тонарм – с двойным карданом и прижимной силой, которая не зависит от силы тяжести и регулируется торсионной пружиной. Основание тонарма и оба карданных элемента также сделаны из алюминия. Вертушка поставляется в комплекте с предустановленным картриджем Ortofon Quintet Bronze.

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