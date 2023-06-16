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Эталонный CD-плеер: Hegel Viking


16.06.2023 12:09

 

 

35 лет исполняется в этом году норвежской компании Hegel, получившей известность в мире аудио благодаря фирменным усилителям. Не меньшим успехом пользовались и CD-проигрыватели Hegel, в частности, модель Mohican, снятая с производства только по той причине, что базовые электронные элементы её конструкции больше не выпускаются.

 

Новая модель Viking, по словам самих разработчиков – лучший проигрыватель компакт-дисков за всю историю компании. Единственная его задача – безукоризненное воспроизведение компакт-дисков. Поэтому Viking не поддерживает другие физические форматы, у него нет функций предусилителя или медиаплеера, цифровых входов или выхода на наушники. CD-привод со специальным лазером обеспечивает оптимальное считывание данных. Устройство оснащается новейшим ЦАПом, обеспечивающим цифро-аналоговое преобразование с минимальными искажениями. На плате ЦАП установлен генератор синхроимпульсов MasterClock; для работы с полноценным балансным сигналом используется технология SynchroDAC – такой подход позволяет сохранить исходный динамический диапазон и минимизировать искажения. Фирменная схема LineDriver за счёт низкого выходного импеданса обеспечивает согласование с межблочными кабелями. Она имеет высокую токовую отдачу и без проблем справляется с любыми кабелями без потери качества.

 

Корпус Hegel Viking (устройство выпускается только в корпусе чёрного цвета) – стандартных размеров (ширина 430 мм); весит проигрыватель чуть больше семи килограммов. Внешне аппарат похож на компоненты флагманской «тридцатой» серии, H30A и P30A. На передней панели размещён хорошо читаемый и информативный OLED-дисплей. Загрузка компакт-дисков – щелевая. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Hegel RC8 в алюминиевом корпусе. В Россию первые Hegel Viking должны приехать осенью, ориентировочная розничная цена – 450000 рублей.

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