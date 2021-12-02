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Эталонный Sennheiser


02.12.2021 09:32

 

Профессиональные студийные наушники Sennheiser HD 400 PRO предназначены для специалистов, занимающихся микшированием, редактированием и мастерингом. Это первые открытые студийные наушники в линейке Sennheiser PRO. Они имеют широкую частотную характеристику от 6 до 38000 герц, что позволяет музыкальным продюсерам в точности передать звучание микса.

 

Фирменные 120-омные преобразователи оснащены диафрагмой из специальной полимерной смеси, которая в сочетании с мощными магнитами динамиков обеспечивает более глубокие, но абсолютно чёткие и хорошо различимые низкие частоты. HD 400 PRO точно воспроизводят звук за пределами слышимого диапазона частот; искажения составляют менее 0,05% (измерено при частоте 1 кГц, 90 дБ SPL). Конструкция открытого типа обеспечивает естественное распространение звука, а преобразователи расположены под небольшим углом; благодаря двум этим факторам создаётся широкая и просторная звуковая сцена, нейтральная и прозрачная.

 

Сверхлёгкая рама плотно фиксирует мягкие велюровые амбушюры наушников, прилегающие к ушам с минимальным давлением. Sennheiser HD 400 PRO поставляются с трёхметровым витым и 1,8-метровым прямым кабелем, оба кабеля оснащены штекерами 3,5 мм (1/8 дюйма) для портативных источников звука. Также в комплект поставки входит адаптер 6,3 мм (1/4"), с помощью которого HD 400 PRO подключаются к микшерному пульту или аудиоинтерфейсу.

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