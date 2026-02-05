ВХОД НА САЙТ

Это вам не шутки…


05.02.2026 16:49

 

 

…ведь ЭТО – настоящее. И его можно купить. Зачем – вот в чём вопрос…

 

Производитель – бренд JLab. Цена – 100 долларов США. Называется эта штуковина Blue XL Speaker Headphones. И – да, это в первую очередь колонка, пусть и выглядящая как наушники для великана. В описании устройства говорится, что оно оснащается парой 2,5-дюймовых драйверов и пассивными радиаторами. Мощность – 30 Вт. Заряда аккумулятора хватает на 20 часов; полностью зарядить его можно за три часа. 

 

Как пользоваться этим гаджетом? Можно повесить его на шею и так ходить. Правда, информации о том, сколько «наушники» весят, нигде нет, но, очевидно, они достаточно тяжёлые, так что заодно можно подкачаться. А можно подарить любимой девушке вместо очередного огромного плюшевого мишки, как раз 14 февраля на носу, а она будет использовать Blue XL как обычную блютусную колонку – или снимать рилсы…

