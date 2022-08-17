Этот удивительный мир...

17.08.2022 10:50

В Екатеринбурге построили аппарат, который удаляет из алкогольных напитков сивушные масла… ох, нет, не та новость! Наша – об изобретении учёных из Массачусетского университета в Амхерсте (США). Они создали биоплёнку, которая превращает человеческий пот в электричество.

Скажете, опять не про аудио и видео? И ошибётесь: новость имеет непосредственное отношение к тематике нашего сайта. Ведь электрическая энергия, которую вырабатывает новый материал, можно использовать для питания носимых электронных приборов, например, наушников или музыкальных плееров.

Биоплёнка наклеивается на кожу подобно пластырю. Материал, из которого она сделана, содержит бактерии geobacter sulphurreducens, преобразующие испаряющийся с кожи пот в электроэнергию. В отличие от других бактерий, которые используются для создания аккумуляторных батарей, эти не нуждаются в уходе, потому что, как выяснилось, способны производить электричество, даже будучи мёртвыми. Непонятно, но захватывающе. Учёные планируют использовать колонии бактерий для создания биоплёнки, способной питать более сложные и крупные устройства, а также изучают возможность её применения для эффективного использования энергии испарения в планетарных масштабах.