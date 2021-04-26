«Эту песню не задушишь, не убьёшь…»

26.04.2021 05:37

…могли бы радостно пропеть владельцы музыкального клуба Basement East, расположенного в американском городе Нэшвилл, после произошедшего там недавно случая.



Через столицу штата Теннесси пронёсся мощный торнадо. Произошло это вскоре после полуночи – не самое удобное время суток для того, чтобы разгребать последствия... Скорость ветра достигала 165 миль в час – 74 м/с, или 265 км/ч! Клуб стоял прямо на пути смерча, поэтому последствия были разрушительными в прямом смысле этого слова: здание лишилось большей части крыши, а из наружных стен были буквально вырваны огромные куски. Всё, что находилось внутри, оказалось разломано, засыпано обломками и залито дождём.



Буря – с ветром и дождём – не прекращалась в течение нескольких дней, и всё это время попасть в помещение, чтобы попытаться спасти хотя бы что-то, было невозможно. Когда владельцам клуба наконец удалось это сделать, они обнаружили, что установленные в подвале акустические системы Meyer (JM-1P, UPJunior и UPJunior VIP, 1100-LFC, MJF-208 и сабвуфер 500-HP), хотя и промокли насквозь, но внешне не пострадали. Естественно, колонки не имели никакой конструктивной защиты от непогоды, поскольку предназначались для установки в сухом, чистом и тёплом помещении, однако работники клуба всё равно решили их разобрать и просушить – оборудование было установлено меньше пяти лет назад, и было бы очень обидно лишиться его и закупать всё по новой…Каково же было их удивление, когда громкоговорители заработали как ни в чём не бывало – разве что в паре мониторов MJF-208 пришлось заменить динамики… Теперь владельцы клуба ждут, когда закончатся ремонтные работы, и изрядно потрёпанные непогодой, но непобеждённые колонки Meyer вернутся на свои места.