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Эволюция Kyron Gaia


12.05.2022 12:15

 

 

Австралийский производитель акустических систем Kyron представил обновлённый громкоговоритель Gaia Evolution. Модель впервые была показана публике на Международной австралийской выставке Hi-Fi Show в 2011 году и тогда же признана лучшей из всех демонстрировавшихся аудиосистем.

 

Глава отдела разработки и со-основатель компании Kyron Леон Сутер (Leon Suter) говорит, что «Gaia должна была стать самой точной и музыкальной системой на планете». В её новом воплощении, по словам Сутера, «конструкторам удалось совместить трёхмерный, голографический звук с роскошной гармоничной внешностью». Gaia Evolution – пятиполосная колонка, используемая с отдельным сабвуфером мощностью 2500 Вт; общее количество НЧ-излучателей в комплекте составляет 14 (саб + 6 басовиков на колонку). Твитер интегрирован в дипольную среднечастотную MTM секцию на волноводе новой конструкции, разработанном и изготовленном в Дании. В комплект поставки водят усилители с патентованной технологие nCore, разработанные совместно с инженерами датской компании Hypex, а также предварительный усилитель с пультом управления и сенсорным экраном.

 

Каждый комплект изготавливается под заказ и в строгом соответствии с условиями, в которых будет функционировать система: для установки и настройки к заказчику выезжают инсталляторы Kyron. Отделка громкоговорителей также осуществляется по индивидуальным требованиям покупателя; предусмотрена возможность использования натуральной кожи премиального качества, драгоценных металлов и пр. Цена за комплект Kyron Gaia Evolution составляет 289000 австралийских долларов, или 15 миллионов российских рублей по текущему курсу.

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